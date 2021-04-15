ليبيا..قتيل و4 جرحى إثر اشتباكات بين مليشيات حفتر بسرت

الأناضول -

قتل شخص وجرح 4 آخرون، الأربعاء، إثر اشتباكات بين عناصر الكتيبة 166 التابعة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، من جهة، وأفراد من الكانيات وورشفانة، في مدينة سرت (وسط).وقال الناطق باسم غرفة "عمليات تحرير سرت - الجفرة"، الهادي دراه، إن "اشتباكات وقعت في مدينة سرت أدت إلى مقتل شخص وجرح 4 آخرين".وأضاف، للأناضول أن "الاشتباكات وقعت بين عنصر الكتيبة 166 وأفراد من الكانيات وورشفانة( التابعة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر)، بمنطقة تقع بين الحي الأول والثاني بمدينة سرت".وأكد أن "المنطقة التي وقع فيها الاشتباك تم محاصرتها من قبل الكتيبة 166 والكتيبة 128 والشركة العسكرية(تابعة لقوات الجنرال المتقاعد حفتر)".وفي وقت سابق الأربعاء، نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مقطع فيديو يظهر جانبا من الاشتباكات التي وقعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة "بين مليشيات حفتر داخل الحي الثاني من المدينة".وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر.ومنذ ذلك الوقت، تخرق مليشيا حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار بين الحين والآخر، وتستمر في الحشد العسكري.وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة في البلاد انفراجة، بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبد الحميد الدبيبة، ومجلسها الرئاسي محمد المنفي، تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.