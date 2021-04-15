رئيس الحكومة الليبية يبدأ زيارة لروسيا اليوم

الأناضول -

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى روسيا، اليوم الخميس، على رأس وفد حكومي يضم وزراء ومسؤولين عسكريين.وقال الناطق باسم الدبيبة، ومجلس الوزراء الليبي، محمد حمودة، لمراسل الأناضول، إن "وفدا يرأسه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يزور روسيا الخميس"وأضاف حمودة أن الوفد يضم "وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط محمد عون، ومسؤول برئاسة الأركان الليبية".ولم يوضح حمودة مدة الزيارة، لكنه أفاد أن هدفها "إجراء مباحثات في قضايا تهم الجانبين الليبي والروسي".وتعتبر هذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى روسيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.والإثنين، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى ضم 14 وزيرا، وقع خلالها 5 اتفاقيات مع الجانب التركي.