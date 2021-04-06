رمضان.. رفع طاقة المسجد الحرام إلى 100 ألف مصل يوميا

الأناضول -

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في السعودية، الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المقبل، إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن القرار يتضمن "رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً".وأكدت أن ذلك القرار الذي سيطبق أول أيام شهر رمضان (13 أبريل/ نيسان الجاري وفق التوقعات الفلكية)، يشترط أن يكون الأشخاص قد تلقوا لقاح كورونا، وحصلوا على تصريح مسبق للصلاة والاعتمار من تطبيقين إلكترونيين هما "اعتمرنا" و"توكلنا" (حكوميين).والتطبيقان أطلقتهما السعودية، مؤخرا، واشترطت على من يقوم بالصلاة بالحرمين، أو أداء العمرة أن ينشأ حسابا بالتطبيقين ويؤكد تلقيه لقاح كورونا، للحصول على تصريح مسبق للصلاة أو الاعتمار، دون أن توضح مدة هذا التصريح.ولم يوضح المصدر ذاته العدد الذي كان مسموحا به في السابق قبل رفع الطاقة الاستيعابية.وفي 28 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية، إقامة صلاة تراويح رمضان بالمسجد الحرام، بعد نحو 10 أيام على الإعلان عن إقامتها في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.وبعد توقف 5 أشهر، سمحت السلطات تدريجيا بأداء العمرة لمن هم داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع التدابير الصحية الخاصة بكورونا.وسجلت السعودية إجمالا حتى مساء الإثنين، 393 ألفا 377 إصابة بالفيروس، بينها 6 آلاف و704 وفيات، و380 ألفا و305 حالات تعاف.