ليبيا وإيطاليا تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية بينهما

الأناضول -

أعلنت السفارة الليبية لدى إيطاليا، الجمعة، أن البلدين يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة لاستئناف الرحلات الجوية بينهما، بعد نحو عام من توقفها بسبب جائحة كورونا.وقالت السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "وفدا من مجموعة ENAV (الإيطالية) سيقوم بزيارة مطلع الأسبوع القادم إلى المطارات الليبية، من أجل استكمال الإجراءات الفنية استعدادا لفتح أجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا"، دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات.ومجموعة "ENAV" شركة حكومية إيطالية مملوكة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، وتديرها هيئة الطيران المدني.وقالت السفارة إن سفير طرابلس لدى روما عمر الترهوني، أجرى خلال الأيام الماضية عددا من اللقاءات بدعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية.وشملت لقاءات السفير وزراء الخارجية لوجي دي مايو، والدفاع لورينزو غوريني، والداخلية لوتشانا مورغيزي، "للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها"، حسبما قالت السفارة.وأضافت: "يجري الإعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، وهي أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية (في فبراير/شباط الماضي)".وفي 17 ديسمبر/كانون أول 2020، عقدت اللجنة الفنية الإيطالية الليبية المشتركة اجتماعا في طرابلس، بحثت خلاله من بين أمور أخرى، إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.