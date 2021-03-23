السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على متجر بكولورادو

الأناضول -



يدعى أحمد العلوي العيسى ويبلغ من العمر 21 عاما..

كشفت السلطات الأمريكية، هوية منفذ الهجوم على متجر بمدينة بولدر، بولاية كولورادو، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.وقال قائدة شرطة المدينة ماريس هيرولد في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي وقع الإثنين، يدعى أحمد العلوي العيسى (21 عاما).ولفتت إلى أن حالة العيسى الذي نقل إلى المشفى إثر إصابته خلال مواجهة مع الشرطة، "مستقرة".وأوضحت أن العيسى يواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى وسيودع في السجن قريبا.ولفتت إلى أنه جرى استنطاق المتهم إلا أنها امتنعت عن تقديم معلومات حول دافع الهجوم نظرا لاستمرار التحقيقات.من ناحية أخرى، أعلنت السلطات أسماء ضحايا الهجوم وتتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما.وقتل 10 أشخاص بينهم شرطي، عصر الإثنين، في هجوم مسلح استهدف أحد المتاجر (سوبر ماركت) بولاية كولورادو.