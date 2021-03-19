فياريال يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على دينامو كييف ضمن إياب دور الـ 16

تأهل فياريال الإسباني إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بتغلبه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين، الخميس، ضمن إياب دور الـ 16.وحسم فياريال الأمور لصالحه بأداء كبير قدمه في الشوط الأول، استطاع من خلاله تسجيل هدفين حملا توقيع المهاجم جيرارد مورينو في الدقيقتين 13 و36.وكان فريق "الغواصات الصفراء" قد نجح في الفوز ذهابا بهدفين لكل من باو توريس وراؤول ألبيول، ليبلغ الدور القادم متفوقا بنتيجة اللقائين.وفي بقية النتائج، ودع توتنهام هوتسبير المنافسات بعدما انهزم بثلاثة أهداف لاثنين أمام دينامو زغرب الأوكراني، الذي تمكن من تعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد.وبلغ أياكس أمستردام الهولندي الدور ذاته إثر فوزه على مضيفه يونغ بويز السويسري بهدفين مقابل لا شىء، مُجددا التفوق الذي حققه في الذهاب عندما أنهاه لصالحه بثلاثية بيضاء.وبدوره واصل سلافيا براغ طريقه بالمسابقة بعدما تجاوز خصمه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ورافقه ايضا غرناطة الإسباني الذي عبر على حساب مولده النرويجي.