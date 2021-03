La France confrontée à son héritage Colonial en Afrique

Rhabilitation de lentreprise coloniale franaise

La France et son legs colonial en Tunisie

1) Adlne Meddi La France promet des actes symboliques mais il ny aura ni excuses ni repentance article publi par Middle East Eye en date du 20 janvier 2021

2) http://www.alhoukoul.com/olivier-le-cour-grandmaison-analyse-l-attitude-de-la-france-vis-a-vis-de-son-passe-colonial/ (interview publie en date du 30 mai 2018 par le journal lectronique Al Houkoul)

Le contentieux colonial entre lAlgrie et la France nest pas prt de se dnouer au vu des ractions critiques suscites en Algrie suite au rapport remis au Prsident Emmanuel Macron le 20 janvier par lhistorien franais Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre dAlgrie. Sa principale recommandation ne droge pas la ligne de conduite des dirigeants franais, toutes tendances confondues, qui ont toujours refus de prsenter des excuses officielles pour les crimes perptrs par la France en Algrie durant la priode coloniale.Ragissant ce rapport, le Prsident algrien Abdelmajid Teboun a ritr limportance accorde en Algrie ce dossier en affirmant que les bonnes relations avec la France ne se feront pas au dtriment de lhistoire . Il convient de rappeler quen raction au rapport Stora, la Prsidence franaise avait promis des actes symboliques tout en annonant quil ny aura ni repentance ni excuses . LElyse souligne galement que le Prsident franais ne regrettait pas ses dclarations faites Alger en 2017 ou, en tant que candidat aux lections prsidentielles, il avait qualifi la colonisation de crime contre lhumanit . Toutefois, il sagissait visiblement de dclarations de circonstance car, en tant que Prsident, il na donn aucune suite aux dmarches entreprises par des activistes issus de la socit civile et de milieux universitaires qui militent pour une reconnaissance officielle par la France de ses crimes coloniaux linstar de certaines autres puissances coloniales.Bien au contraire, il a depuis repris son compte la position de ses prdcesseurs estimant, dans des propos tenus en 2018, quil convenait de tourner la page de la colonisation qui appartiendrait au pass. Et cest ce qui ressort du rapport de Benjamin Stora lequel tend minimiser la gravit des agissements reprochs la France durant la colonisation. Ainsi, il recommande la reconnaissance par la France de sa dfaite en Algrie et des exactions et des discriminations dont ont t victimes les populations algriennes en mettant en avant des faits prcis. Toutefois, il estime que les excs dune culture de repentance, ou les visions lnifiantes dune histoire prisonnire des lobbys mmoriels, ne contribuent pas apaiser la relation notre pass . (1)En vrit, le rapport Stora reflte la tendance dominante au sein de la classe politique franaise qui, non seulement refuse dassumer la responsabilit des crimes coloniaux franais mais persiste dans sa volont de rhabiliter ce qui est considr comme tant luvre des colons franais en Algrie et au Maghreb.A ce propos, le rapport Stora propose dinclure, dans le dcret de 2003 instituant une journe nationale dhommage aux morts pour la France pendant la guerre dAlgrie et les combats du Maroc et la Tunisie, un paragraphe ddi au souvenir et luvre des colons franais qui ont quitt ces pays aprs leur accession lindpendance.Cette prconisation nest pas sans rappeler la loi polmique et fortement controverse, adopte en 2005 qui selon luniversitaire, spcialiste de lhistoire coloniale Olivier Le Cour Grand Maison tablit une interprtation officielle de la colonisation franaise en Afrique du Nord et en Indochine en la qualifiant d uvre sous-entendu positive videmment mettre sur le compte de la colonisation et de ses colons. (2)Il importe de rappeler que Lalina 2 de son article 4 qui soulignait le rle positif de la prsence franaise en Afrique du Nord finira par tre abrog en 2006 du fait des rserves exprimes par des juristes et des historiens. Il nen reste pas moins que la suggestion du rapport Stora susmentionne tmoigne que la valorisation des ralisations de la France coloniale institutionnalise par la loi de 2005 demeure vivace et prsente dans lesprit des dirigeants de droite ainsi quau sein des milieux politiques et acadmiques franais.La colonisation est ainsi implicitement dissocie de lesclavagisme incrimin par la loi Taubira adopte en 2011 qui reconnait la responsabilit de la France dans la traite ngrire transatlantique et lesclavage. Ce faisant, la France est selon Olivier Le cour Grand Maison la seule puissance coloniale stre engage dans cette voie rvisionniste et apologtique de la colonisation . Et il constate que cette politique ne tient aucun compte du nombre de morts dus aux massacres occasionns par les conflits coloniaux impliquant la France entre 1945 et 1962 qui slve prs dun million dpassant celui des victimes franaises de la seconde guerre mondiale estim environ 600000 .En vrit, cette entreprise de rhabilitation et de ddouanement de la colonisation remonte au dbut des annes 80 avec la publication du livre de Bruckner (le sanglot de lhomme blanc) qui fait assumer la responsabilit des problmes structurels des socits anciennement colonises aux dirigeants des rgimes des pays nouvellement indpendants.Depuis, la tendance apologtique de la colonisation et de luvre coloniale progresse inexorablement au sein de la classe politique et de lopinion publique en lien avec la monte en puissance de lextrme droite qui assume ouvertement un discours raciste et islamophobe ciblant les franais ou migrs arabes et africains et notamment la composante maghrbine de la socit franaise.Elle est dailleurs dfendue et mdiatise par un certains crivains et intellectuels dont Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner et Pierre Nora . Quant Eric Zemmour, il exhibe ouvertement son racisme anti arabe et anti musulman qui est largement mdiatis en dpit des condamnations pnales quil a suscites.Au dbut du troisime millnaire, le contentieux colonial Algrie France se transforme en enjeu lectoral avec le retour aux affaires de la droite modre soucieuse de prserver sa base lectorale face la vive concurrence du Front national. Et cest dans ce contexte que sera adopte la loi de 2005 ouvrant la voie un courant apologiste mettant en avant les bienfaits de la colonisation.Luniversitaire Bernard Lugan qui est lun des reprsentants de cette tendance, va au-del de la glorification des acquis de la colonisation. Il dnonce lpuration ethnique et lexode prtendument forc des colons franais et europens qui sont ainsi prsents comme tant les victimes de lindpendance Algrienne. En outre, il conteste larabit de lAlgrie dont la majorit de la population est persuade dtre arabe alors que nous sommes le plus souvent en prsence de berbres raciaux culturellement arabiss et religieusement islamiss (Nouvelle Revue dhistoire mai juin 2017).Dailleurs, il nest pas exclu que le rapport Stora associ au projet de loi sur le projet de loi confortant le respect des principes de la Rpublique en cour dexamen par le parlement franais, sinsrent dans le cadre dune sorte de prcampagne lectorale du Prsident Macron en prvision de lchance prsidentielle de 2022. Celle-ci semble en effet lie la campagne initie par le Prsident Franais depuis octobre 2020 lencontre du sparatisme musulman laquelle suscite de nombreuses rserves du fait de son caractre jug discriminatoire et oppressif lgard les franais musulmans dorigine arabe et maghrbine.Contrairement lAlgrie, les autorits officielles en Tunisie nont jamais rclam la France des excuses ou des ddommagements en lien avec la colonisation officiellement qualifie de protectorat . Nanmoins, linstance vrit et dignit a adress en Juillet 2019 au Ministre tunisien des affaires trangres ainsi qu lambassade de France un mmorandum destin au Prsident de la Rpublique franaise relatant un ensemble de violations perptres durant la priode coloniale et dont la responsabilit est attribue lEtat franais. De ce fait, lIVD demande, en tant quinstitution en charge de la justice transitionnelle, que les dispositions appropries soient prises par les autorits franaises en vue de rparer les prjudices subis par les citoyens et lEtat tunisien. A cet effet, lEtat franais est invit reconnaitre les faits et prsenter des excuses, verser des indemnisations aux rgions, aux victimes individuelles et lEtat tunisien victime de dispositions financires inquitables. En outre lIVD rclame lannulation de la dette bilatrale qualifie dillgitime ainsi que la restitution des archives tunisiennes 1881 1963 la Tunisie.A noter que ce mmorandum na suscit aucune raction officielle ni en France ni en Tunisie. Mais il a certainement irrit le Prsident Macron qui sen est directement ouvert au Prsident Kais Said notamment aprs que la question eut t voque au sein de lAssemble des reprsentants du peuple. A noter la position juge surprenante et controverse adopte par le Prsident Kais Said lgard du fait colonial lors de sa visite officielle Paris en juin 2020. Dans des dclarations publiques, il avait en effet dissoci la notion de colonisation de celle du protectorat ce qui avait suscit de nombreuses critiques en Tunisie ou la France et lEurope sont mis en cause non seulement pour leur pass colonial mais aussi pour leur politique de domination impose la rive Sud aprs les indpendances. Sans compter leurs ingrences ainsi que leur responsabilit dans leffondrement conomique et financier de la Tunisie aprs la rvolution.Dailleurs, le bilan de la colonisation associ celui de la politique controverse de la France et du monde occidental en Afrique et dans le Monde arabe depuis les indpendances, simpose de plus en plus comme lune des sources majeures de la contestation grandissante de la prsence franaise en Tunisie et en Afrique subsaharienne. Celle-ci sera aborde dans la seconde partie de cette tude qui sera focalise sur le bilan de la politique postcoloniale de la France qui a toujours t centre sur la prservation des acquis de la colonisation ainsi que le maintien des rapports dexploitation et de domination entre les deux rives de la Mditerrane.--------------------------------------------------------* Chercheur en histoire diplomatique et conomique