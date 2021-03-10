مجلس النواب الليبي يمنح الثقة للحكومة الجديدة بالأغلبية

الأناضول -

منح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثالث من جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، تابعها مراسل الأناضول.وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إنه "تم منح الثقة للحكومة بــ132 صوتا".وأوضح: "تنتهي ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم".بدوره، قال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، للأناضول، إنه "حضر الجلسة 133 نائبا، تحفظ أحدهم ولم يدل بصوته، فيما صوت 132 نائبا ونائبة بـمنح الثقة للحكومة".ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة، إضافة إلى 6 وزراء دولة.وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.