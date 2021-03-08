عاهل الأردن يبحث في الرياض تعزيز التعاون وقضايا عربية

الأناضول -

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، تعزيز التعاون المشترك وقضايا عربية وإقليمية.ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وبيان للديوان الملكي الأردني، وصل الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق الإثنين إلى السعودية، في زيارة رسمية، دون الإشارة لمدتها.وأوضحت "واس"، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقد اجتماعا بالرياض، مع العاهل الأردني، تطرق "للفرص الواعدة لمواصلة تطوير التعاون المشترك".كما بحث الاجتماع أيضا "عددا من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها"، دون تفاصيل أكثر.ووفق بيان للديوان الملكي، فقد اطمأن العاهل الأردني على صحة ولي العهد السعودي، الذي أجرى عملية جراحية، مؤخرا.وحسب البيان ذاته، "تمت الإشادة (خلال اللقاء) بمستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات".وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، أجرى بن سلمان، "عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية"، وقالت "واس" آنذاك أنها تكللت بالنجاح.