بايرن يقلب تأخره أمام دورتموند لانتصار مثير

حسم بايرن ميونخ قمة "أليانز آرينا" لصالحه عقب فوزه المثير على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لاثنين، السبت، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.قدم الفريقان شوطا أول مميزا، بدأه دورتموند بهدف مُبكر جاء بعد دقيقتين فقط من البداية إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها النرويجي إيرلينغ هولاند بباطن قدمه داخل مرمى مانويل نوير.وحاول بايرن تدارك الموقف سريعًا، غير أن هولاند واصل تألقه وضرب شباك الفريق البافاري بهدف ثان مع حلول الدقيقة التاسعة.وواصل أصحاب الأرض محاولاتهم للوصول لمرمى دورتموند، إلى أن ظهر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وقلص الفارق بهدف أول للبايرن عند الدقيقة 26.وبقيت النتيجة تُشير إلى تقدم الضيوف بالنتيجة رغم استمرار البايرن في ضغطه على مناطق دورتموند، الذي كاد أن يُنهي الشوط الأول لمصلحته، لولا أن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء عدل منها ليفاندوفسكي الكفة في الدقيقة 44.وخف رتم اللعب في الشوط الثاني وسط أفضلية واضحة فرضها عناصر البايرن، في وقت تراجع فيه أداء دورتموند الهجومي مُتأثرًا بإصابة هداف الفريق إيرلينغ هولاند وخروجه من أرض الملعب مع حلول الدقيقة 60.وعرفت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغطا هجوميا رهيبا من البايرن، أسفر عن تلقي دورتموند هدفين مُتتاليين أحرزهما كل من ليون غوريتسكا وليفاندوفسكي في الدقيقتين 88 و90، منحت بطل ألمانيا في المواسم الثمانية الأخيرة 3 نقاط ثمينة.واستعاد بايرن ميونخ بهذا الفوز صدارة الترتيب من لايبزيغ، بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 55، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة وظل بالمركز السادس.