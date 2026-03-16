رفض الإفراج عن لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته إلى أفريل المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ومتهمة ثانية، مع تأجيل محاكمتهما إلى جانب متهمين آخرين إلى جلسة 10 أفريل المقبل.
ويُلاحق المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، إضافة إلى شبهات التعامل مع مقيم وغير مقيم وغسل الأموال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325552