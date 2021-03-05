علينا أن نتعلّم من التجربة التركيّة

لماذا نرغب في تعزيز علاقاتنا مع تركيا، بل لماذا نرغب في الجلوس إلى الأتراك والتعلّم منهم والانتباه الشديد إلى نمطهم وسلوكهم الاقتصادي؟ لأنّها مدرسة تزحف إلى الريادة بقوّة وثبات، لأنّنا مع الأتراك نتعلّم كيف ننحت الصخر بل نحلب الصخر لينتج! لا شيء يقف أمام هذا المارد، كلّ المجالات ينتج منها ويصدر، كلّ طاقات تركيا والأتراك والعقل التركي جاهزة لتغذية العالم بالسلع وتغذية البلاد بالعملة الصعبة.مع تركيا سوف نتعلّم أنّ المستقبل ليس في التزاحم على قطاع عمومي نخره الإفلاس، وأنّ المبادرة والإنتاج والذكاء والعلاقات المفتوحة والمرونة والفكرة الجامعة والهمّ الوطني الواحد وحدها عوامل كفيلة بنقلنا من أكداس محطّمة مهمّشة تتزاحم على شبابيك وظيفة عموميّة مفلسة إلى قوّة اقتصاديّة تحسن استغلال مواردها كما تحسن استغلال موقعها الجغرافي الثمين السحري الذهب الخالص.*هذه عينة صغيرة من مئات القطاعات والمرافق التي طوّعتها تركيا وحوّلتها من الجمود والموات إلى قوّة إنتاج وتصدير رهيبة.بلغت صادرات تركيا من البندق، 191 مليونا و187 ألفا و357 دولارا خلال شهر جانفي 202139 مليون و138 ألف و93 دولار صادرات تركيا من الفواكه الطازجة.تركيا أكبر مستثمر في أوكرانيا سنة 2020رقم قياسي جديد لتركيا في تصدير الرّمان سنة 2020 ، بلغ 126 مليون و 54 ألف دولار.تركيا تصدّر الزهور إلى 83 دولة، وتنتج 3500 نوعا من الزهور فيما صدّرت خلال شهر جانفي والنصف الأوّل من فيفري بما قيمته 23 مليونا و752 ألف دولار.حققت صادرات السجاد التركي خلال العام 2020 عائدات بقيمة تتجاوز 2 مليار و604 ملايين دولار.بلغت صادرات قطاع صناعة السيّارات التركيّة خلال جانفي 2021 مليارين و267 مليون و426 ألف دولار.بلغت قيمة صادرات الحمضيات التركيّة خلال جانفي 2021 أكثر من 128 مليون دولار.بلغت قيمة صادرات تركيا من الدرّاجات الهوائيّة والنّاريّة والكهربائيّة، 97 مليونا و598 ألف دولار عام 2020، وذلك إلى 49 دولة .حقّقت صادرات قطاع تصنيع الأحذية بتركيا عائدات بقيمة تقارب 700 مليون دولار، عام 2020.حقّقت صادرات الشاي التركي عائدات بقيمة مليون و643 ألف دولار خلال جانفي 2021. ويصدّر الشاي التركي إلى 60 دولة حول العالم.بلغت صادرات تركيا من المنسوجات 7.3 مليار دولار في 2020، وتخطّط لرفعه إلى 10 مليار دولار سنة 2021. وتصل المنسوجات التركيّة إلى 160 دولة حول العالم.بلغت صادرات تركيا من البهارات، 201 مليون و735 ألف دولار خلال العام 2020.بلغت صادرات تركيا من العسل سنة 2021 ما يناهز 26 مليون دولار، وذلك إلى 52 دولة حول العالم.بلغت صادرات تركيا من المجوهرات سنة 2018 أكثر من 4.4 مليار دولار، وتستحوذ على 4 بالمئة من إجمالي سوق المجوهرات العالمي. وتنافس الصين والهند على صدارة القطاع.وصلت صادرات تركيا إلى 226 دولة ومنطقة حول العالم على مدار عام 2020.ومن عجائب الاستثمار التركي في كلّ المتاح أنّ إسماعيل يلماز رئيس رابطة مصدّري نباتات الزينة عبّر عن سعادته بعد أن صدّرت تركيا 70 مليون وردة إلى 22 دولة بمناسبة "عيد الحب" أو ما يعرف بـ"فالنتين داي"، ومرد الفرحة أنّ التصدير تطوّر بــ 10 مليون وردة، وبعد أن كان سنة 2020 أصبح خلال السنة الجارية 70مليون وردة.