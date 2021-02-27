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كورونا.. "النواب" الأمريكي يقر مساعدات بـ 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

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Publié le Samedi 27 Février 2021 - 13:11 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - واشنطن - أقر مجلس النواب الأمريكي، الأحد، حزمة المساعدات الاقتصادية التي طرحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وصادق على الحزمة 219 نائبا مقابل رفض 212، من بينهم اثنان من الحزب الديمقراطي الذين انضموا لجميع الجمهوريين في المجلس لمعارضتها.


ومرر مجلس النواب مشروع حزمة المساعدات إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وفي حال تعادلت أصوات الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس (أي 50 مقابل 50) يحق لنائب الرئيس كمالا هاريس كسر التعادل في الأصوات بأن تدلي بصوتها بصفتها رئيس مجلس الشيوخ، لترجّح كفة الديمقراطيين بطبيعة الحال.

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