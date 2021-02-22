هجوم صاروخي جديد يستهدف "المنطقة الخضراء" وسط بغداد

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الإثنين، أن هجوما صاروخيا استهدف "المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة بغداد، حيث توجد مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وبينها السفارة الأمريكية.وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع الوزارة)، في بيان، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر".من جانبه، قال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد للأناضول إن "أحد الصواريخ سقط قرب مبنى مستشارية الأمن القومي، والثاني قرب أحد القصور الرئاسية".وأفاد المصدر، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، بـ"تضرر عدد من المركبات جراء الانفجار".وحتى الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش لم تتبن أي جهة هذا الهجوم.وبوتيرة متكررة، تتعرض "المنطقة الخضراء" وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.ويقول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن هذه الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من طهران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدف سفارتها والقواعد العسكرية.وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في البلاد، إذا لم تنسحب، امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.وبين الولايات المتحدة وإيران ملفات خلافية، بينها برنامجا طهران النووي والصاروخي، والسياسة الخارجية للبلدين في منطقة الشرق الأوسط.