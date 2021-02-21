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مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الـ"بريميرليغ" بهدف في شباك أرسنال

@ManCity/twitter
Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 20:34 قراءة: 0 د, 30 ث
خرج مانشستر سيتي بثلاث نقاط غالية من ميدان مضيفه أرسنال عقب فوزه عليه بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحقق انتصار مانشستر سيتي بفضل المهاجم الدولي رحيم سترلينغ، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، بعد مضي دقيقتين فقط من البداية.


وجاء هدف الـ"سيتيزن" إثر مجهود فني رائع من الجزائري رياض محرز أنهاه بتمريرة عرضية أروع، وصلت الكرة من خلالها إلى سترلينغ ليودعها برأسه الشباك.

وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.



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