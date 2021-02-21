لليوم الخامس على التوالي..الاحتجاجات تتواصل بإسبانيا رفضًا لاعتقال مغني راب

الأناضول -

تواصلت في إسبانيا، السبت، ولليوم الخامس على التوالي، الاحتجاجات المنددة بقيام الشرطة باعتقال فنان الراب، بابلو هاسل، إثر إدانته بتهم "تمجيد الإرهاب" و"إهانة الدولة والعائلة المالكة" من خلال رسائل نشرها على حسابه بـ"تويتر".وبحسب مراسل الأناضول، أضرمت بعض الجماعات التي تميل للعنف، النار في صناديق القمامة، وقطعت الطرق، وألحقت أضرارا بالمتاجر والمصارف والمركبات على طرق السير، كما هاجمت الشرطة من خلال إلقاء الحجارة والزجاجات على أفرادها.