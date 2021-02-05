ليبيا.. انطلاق اجتماعات اليوم الثاني للجنة العسكرية في سرت

الأناضول -

وفق وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية "بانوراما" الخاصة، انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور ممثلي البعثة الأممية في سرت..شهدت مدينة سرت الليبية، الجمعة، انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).ووفق وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية "بانوراما" الخاصة، انطلق اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور ممثلي البعثة الأممية، في مدينة سرت، غربي البلاد.ونقلت الفضائية عن اللواء أحمد أبو شحمة رئيس اللجنة العسكرية التابعة للحكومة الليبية، قوله: إن "الغاية من الاجتماعات إخراج كافة المرتزقة ونزع الألغام من خطوط التماس".وأضاف أبو شحمة: "هدفنا هو تذليل الصعاب وفتح الطريق بين الشرق والغرب (..) سنبدأ في العمل من مدينة سرت وسنتجه بعدها إلى باقي ربوع ليبيا"، حسب المصدر ذاته.والخميس، انطلقت اجتماعات الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 من الحكومة الليبية ، و5 من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، في سرت.وبالتزامن، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن جولة المحادثات العسكرية تهدف لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، في جنيف.وأضافت أن المحادثات ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.وتابعت: "سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، إضافةً لخبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي بعملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب".وانعقدت ثلاث جولات محادثات سابقة للجنة في جنيف، واثنين في سرت، وواحدة في غدامس (جنوب غرب)، خلال فترات مختلفة.وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.ومنذ ذلك الوقت تخرق مليشيا حفتر، الاتفاق بين الحين والآخر، وتستمر في التحشيد العسكري.ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​