برشلونة يبلغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بانتصار مثير على غرناطة

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 07:50 قراءة: 0 د, 56 ث
لحق برشلونة بركب المتأهلين لنصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، إثر فوزه المثير على نظيره غرناطة بخمسة أهداف لثلاثة، الأربعاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقدم الفريق الأندلسي مباراة كبيرة تمكن خلالها من التقدم بهدفين تناوب على تسجيلها كل من البرازيلي كينيدي، والمهاجم المخضرم روبرتو سولدادو، في الدقيقتين 33 و47.


وظل غرناطة متحكمًا في نتيجة اللقاء إلى غاية الدقيقة 88، إذ نجح برشلونة في تقليص الفارق بهدف للفرنسي أنطوان غريزمان، قبل أن يُحرز جوردي ألبا هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وأجبرت نتيجة التعادل الفريقين على خوض شوطين إضافيين، استطاع برشلونة خلال الأول منها تسجيل هدف التقدم برأسية متقنة من أنطوان غريزمان، قبل أن يعدل غرناطة الكفة سريعًا من ركلة جزاء نفذها اللاعب فيدي فيكو.

ومع حلول الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني، سجل الهولندي فرينكي دي يونغ هدفًا رابعًا للفريق الكاتلوني، الذي أمن تأهله بهدف خامس جاء بأقدام المدافع المتألق جوردي ألبا.

وبهذا الفوز حجز برشلونة بطاقة العبور الثالثة إلى الدور القادم، بعدما سبقه فريقا إشبيلية وليفانتي المتأهلين على حساب ألميريا وفياريال.

وتستكمل منافسات الدور ربع نهائي، غدًا الخميس، بمواجهة يتنافس فيها ريال بيتيس وأتلتيك بلباو على بطاقة التأهل الأخيرة.

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