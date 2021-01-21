بعد هذا البيان العار ، اليسار ظهرْ عليه النّهار

هكــــــــذا يظهر اليسار المتطرّف على حقيقته لكلّ من بقي عنده ذرّة أمل بأنّه طريق إلى الإصلاح والبناء ، هو – حرباء – سياسيّة لا يتورّع عن استعمال و استغلال الظروف و الملابسات فقط لغاية السّلطة والتسلّط …يسار بدون تفعيلة ولا وزن كالشعر الحر ، وبلا مرجعية ولا برامج عمل ، لا ذات ولا صفات ، يسار يخفق كل مرة فيبدّل (اللّوك ) ،،، يستفيق بعض من تجمعهم كلمة يسار بعد ( لمّة ) في كواليس النزل فيتفرقع هذا الجمع ويفرّخ يسارات اخرى ومسميات اخرى ويافطات اخرى لا تمثل الا جماعتها ...هذا اليسار -شبع- من خيبات الانتخابات التي تصفّره كل مرة ويئس من تواجده شعبيا باعتبار انه جسم غريب عن المجتمع فتحول الى التهريج والهرطقة، ثم أملت عليه قريحته الثورية ان يركب هذه الاحداث الاخيرة ليبارك في ثورية حمراء ما تقوم به مجاميع التحركات الليلية المشبوهة ويساند في بيان مشترك لاسماء أحزاب يسارية لا تكاد اسماؤها تبين وليس لها موقع في الخارطة السياسية للوطن ، بيان مساندة وتاييد لاعمال النهب والسرقة والخلع والحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، لأعمال انهكت الامن واستدعت الجيش ، لاعمال اوكلت لاحداث وبعض مجرمي الحق العام ...بيان ( إن صح أن يكون بيانا ) يدعو الى الفوضى والتخريب و( يفتي ) بجواز ذلك في سبيل ( الحرية والمساواة ) التي يتصورها اصحاب هذا البيان الذين شابوا ولم تاتهم ( اللحظة التاريخية ) التي تمكّنهم من الحكم !طبعا سيلقى هذا البيان -العِرَّة- مكانه في مزبلة التاريخ كسابقيه وسيكذّب الشعب أحلام كاتبيه وسيتلقّون هم تلك الصفعات المعهودة ثم يعضّون على اناملهم ويعرفون أنّ اليسار ظهر عليه النّهار !!!