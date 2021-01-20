زعلانة منو...

اسود يوم فى تاريخ امريكا

زعلانة عليك وعلى اللى جرالك من اوباش.

وزعلانة منك لانك سبتنا فى وسط المعركة ومحاربتش للاخر !!

وكلامك انك راجع وان فية حجات عزظيمة حتحصل وكل ما تحصل حاجه عظيمة افتكرونى !!!

هل ستحى كلماتك جوانا امل با انك مخطط شئ احنا مش شايفينة!!

وخطابك على مكتب بايضن.

وانت كاتب ما قل ودل

((جو انت تعلم انى انا الفائز))

يخلينا نطالبك ترجع تطالب بحقك وحقنا

وعموما

ربنا معاك

لن ينساك التاريخ

انت من اعظم من دخل البيت الابيض.

وانت نجحت انك تهز الثوابت اللى رسخها ابليس

فى اعلام كاذب

نجحت انك صحيت النايمين

قومت ثورة فكرية فى الارض كلها

انت نجحت

وانا نجحت

وملايين حبوك نجحوا انهم يكونوا صوت يدين الاشرار بشرهم

ويكون دينوتهم مرعبة

واحنا مكملين الى ان ياتى الرب لكل شخص

او لجميعنا معا قريبا .

استعدوا

لان تحذير قال لو دخل الراجل الغلط البيت الابيض يوم امريكا هيكون اسود

وهتكون غرقانة فى الشمال ومحروقة فى الجنوب!!!

هل ستتم النبوات!!

هل وقت النهضة كان الشهرين اللى فاتوا!!!

عموما يلا خليها تخلص الارض بوخت جدا

كلمات مؤثرة وحزينة ودعت بها ايمان ومختلف ابناء وبنات الجالية الامريكية العربية في الدول العربين، ودعوا بها الرئيس الكابوس، ودعته بحرقة بعد أن حرق ثورات الأمة وقضية الأمة وهود القدس وعقد صفقة القرن واقر عبرية دولة الاحتلال... قالت له "زعلانة منك لانك سبتنا فى وسط المعركة ومحاربتش للاخر !!" ولعلها بشرى من ايمان، تخبرنا بانه مازال لنا بعض آخر! بعد ان اعتقدنا انه لم يرحل حتى تركنا على الحديدة، ولم يترك لنا حتى الآخر الذي تحدثت عنه ايمان.