زعلانة منو...

نصرالدين السويلمي
كلمات مؤثرة وحزينة ودعت بها ايمان ومختلف ابناء وبنات الجالية الامريكية العربية في الدول العربين، ودعوا بها الرئيس الكابوس، ودعته بحرقة بعد أن حرق ثورات الأمة وقضية الأمة وهود القدس وعقد صفقة القرن واقر عبرية دولة الاحتلال... قالت له "زعلانة منك لانك سبتنا فى وسط المعركة ومحاربتش للاخر !!" ولعلها بشرى من ايمان، تخبرنا بانه مازال لنا بعض آخر! بعد ان اعتقدنا انه لم يرحل حتى تركنا على الحديدة، ولم يترك لنا حتى الآخر الذي تحدثت عنه ايمان.
*كتبت ايمان:
اسود يوم فى تاريخ امريكا
كلمات مؤثرة وحزينة ودعت بها ايمان ومختلف ابناء وبنات الجالية الامريكية العربية في الدول العربين، ودعوا بها الرئيس الكابوس، ودعته بحرقة بعد أن حرق ثورات الأمة وقضية الأمة وهود القدس وعقد صفقة القرن واقر عبرية دولة الاحتلال... قالت له "زعلانة منك لانك سبتنا فى وسط المعركة ومحاربتش للاخر !!" ولعلها بشرى من ايمان، تخبرنا بانه مازال لنا بعض آخر! بعد ان اعتقدنا انه لم يرحل حتى تركنا على الحديدة، ولم يترك لنا حتى الآخر الذي تحدثت عنه ايمان.
*كتبت ايمان:
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