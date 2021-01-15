   Farid - حكاية غرامي  

الجزائر: مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة بانفجار قنبلة محلية الصنع في شرق البلاد

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 06:18 قراءة: 0 د, 38 ث
فرانس 24 - لقي خمسة مدنيين حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بانفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم في محافظة تبسة في شرق الجزائر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الخميس في بيان.

وجاء في بيان للوزارة: "توفي اليوم خمسة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بوادي خني الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة".


وتحدثت الوزارة في البيان نفسه عن "القضاء" على إرهابي في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب من دون إقامة صلة بين الحادثين.

وأضافت أنه "إثر نصب كمين محكم بواد بودخان (...) بولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (...) من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش (...) وثلاثة مخازن مملوءة، وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين نقالين".

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218715

Slimene  (France)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 09h 49m |           
@ Falfoul.تفسير دراوشة.الإنبراليون هوما إلى مش يبعثولك اللقاح ضد الكرونة باش تعيش.عايش كالحيوان

Falfoul  ()  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 08h 50m |           
الارهاب صنيعة المستعمر ...والانبريالية العالمية



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