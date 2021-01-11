مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قرار عزل ترامب

الأناضول -

كما حاول الديمقراطيون تمرير مشروع قرار يحث نائبه مايك بنس ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 في الدستور الخاص بتنحية الرئيس من منصبه..

طرح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين، مشروع قرار عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، رسميا.كما حاول الديمقراطيون تمرير مشروع قرار يحث نائبه مايك بنس ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 في الدستور، لكنه حُجب من جانب الجمهوريين في المجلس، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.كان التعديل 25 في الدستور قد أقر عام 1967، بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه، ويسمح البند الثالث فيه بنقل السلطة بشكل مؤقت لنائب الرئيس.ولم يُعلن عن مشروع القرار الأول في قاعة المجلس كونه لم يطرح للتصويت عليه من جانب الأعضاء، لكن الإجراء طُرح من أجل فسح المجال أمام تطبيقه في وقت لاحق الأسبوع الجاري.من جانبه، أجرى زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ستيني هوير محاولة لتمرير المشروع عبر الموافقة المطلقة، لكن أليكس موني ممثل غرب فيريجينا قدم اعتراضا.وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد أمهلت بنس 24 ساعة لعزل ترامب أو سيتحرك مجلس النواب لتنفيذ هذا الإجراء.والأحد، كشف مصدر مقرب من بنس، أن الأخير لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الخاص بتنحية الرئيس من منصبه، وأنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصدر (لم تسمه) قوله إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.ويحذر حلفاء ترامب من المضي قدما في عملية عزل الرئيس.وقال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر تويتر، إن مضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.