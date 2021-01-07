هـــــــــــــاي جريمة أخرى..!

نصرالدين السويلمي
وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والمدّعي العام الحالي بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل القاضي بشير العكرمي: " وزير عدل سابق ولاعتبارات سياسية مارس عليه ضغوطا بهدف أن يستجيب لطلبات القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد وأن يوجّه ما يسمى في حينها الاتهام السياسي على شخصيات سياسية أساسا من قيادات حزب حركة النهضة"
سياسة متكاملة، يلزم يلعبوا بالقضايا يلعبوا بالانتخابات يلعبوا بالعلاقات الدولية يلعبوا بمصالح تونس يلعبوا بهيبة البرلمان يلعبوا بالدستور يلعبوا بالصلاحيات يلعبوا بالامن والجيش.. كل شيء يلعبوا بيه باش يطيحوا النهضة بالباطل!!!!
اجرام بلا حدود.. الوقت هذا الكل الي ضيعوه في المكر والغدر والتحايل والالتفاف، وكان استغلوه وعملوا احزاب وتوحدوا وكانوا صادقين مع الشعب وخدموا سياسية صحيحة، راهم طيحوها النهضة ماك العام بالصندوق.. لكنهم بلا عقل ويحبوها باردة! كي صحابهم ما يحبوا كان رزق البيليك.
وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والمدّعي العام الحالي بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل القاضي بشير العكرمي: " وزير عدل سابق ولاعتبارات سياسية مارس عليه ضغوطا بهدف أن يستجيب لطلبات القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد وأن يوجّه ما يسمى في حينها الاتهام السياسي على شخصيات سياسية أساسا من قيادات حزب حركة النهضة"
سياسة متكاملة، يلزم يلعبوا بالقضايا يلعبوا بالانتخابات يلعبوا بالعلاقات الدولية يلعبوا بمصالح تونس يلعبوا بهيبة البرلمان يلعبوا بالدستور يلعبوا بالصلاحيات يلعبوا بالامن والجيش.. كل شيء يلعبوا بيه باش يطيحوا النهضة بالباطل!!!!
اجرام بلا حدود.. الوقت هذا الكل الي ضيعوه في المكر والغدر والتحايل والالتفاف، وكان استغلوه وعملوا احزاب وتوحدوا وكانوا صادقين مع الشعب وخدموا سياسية صحيحة، راهم طيحوها النهضة ماك العام بالصندوق.. لكنهم بلا عقل ويحبوها باردة! كي صحابهم ما يحبوا كان رزق البيليك.
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