القوات القطرية والأمريكية تنفذان تمرينا للتزود بالوقود جوّاً

الأناضول -

أول عملية تزود بالوقود جوا يتم تنفيذها بين البلدين وفقا لوزارة الدفاع القطرية

قالت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، إن قواتها الجوية ونظيرتها الأمريكية نفذت تمرينا للتزود بالوقود جوّاً.وأضافت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "القوات الجوية القطرية نفذت تمرينا للتزود بالوقود في الجو مع القوات الجوية الأمريكية".وأوضحت أنه "تم تزويد طائرات (الرافال) التابعة لقطر بالوقود في الجو من خلال طائرة (KC-135 Stratotanker) الاستكشافية التابعة لسرب التزود بالوقود للطائرات في القوات الجوية الأمريكية".وأشارت الوزارة، إلى أن تمرين اليوم "يعد أول عملية تزود بالوقود جوا يتم تنفيذها بين البلدين الصديقين، وتعكس الجانب العملي للشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية".ووقعت قطر والولايات المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري اتفاقية عسكرية في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي دفاع البلدين، تتعلق بالأنشطة البحرية.ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة "العديد" على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.وتستخدم واشنطن قاعدة "العديد" التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.