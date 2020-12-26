ليبيا.. تبادل 48 أسيرا بين الحكومة ومليشيا حفتر

الأناضول -

أجرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الجمعة، عملية لتبادل 48 أسيرا، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.وقال عضو اللجنة عن الحكومة الليبية، مختار نقاصة: "تمت العملية في منطقة الشويرف (417 كم جنوب طرابلس)".وأضاف نقاصة، للأناضول: "جرت العملية بإشراف من اللجنة العسكرية، وأعيان من مدينة صبراتة (غرب طرابلس)، وكتائب أمنية تابعة للجيش الليبي".من جهته، قال المنسق الأمني للعملية، آمر "كتيبة شهداء صبراتة" محمد المعري، للأناضول: "استبدلنا 33 أسيرا تابعا لمليشيات حفتر، مقابل 15 من قواتنا، بجهود من أعيان صبراتة والزنتان وإشراف اللجنة العسكرية".وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية "5+5"، على استمرار تبادل المحتجزين بين الطرفين.وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا حفتر.ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار تخرقه مليشيا حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما على المستويين السياسي والعسكري نحو حل النزاع سلميا.ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​