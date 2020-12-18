فرنسا: ماكرون المصاب بفيروس كورونا "بصحة جيدة" ويواصل إدارة شؤون الدولة

فرانس 24 -

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه "بصحة جيدة"، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية.وتابع في كلمة مباشرة عبر تويتر: "لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة"، مشددا على أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة وإن كان بوتيرة أبطأ.وكان قصر الإليزيه قد أكد في بيان صدر الخميس إصابة ماكرون بفيروس كورونا. وأضاف البيان أن ماكرون سيخضع "للعزل لمدة سبعة أيام" وسيواصل أنشطته عن بعد. وبناء على ذلك، سيلغي ماكرون كل نشاطاته الخارجية التي كانت مقررة بما في ذلك زيارته إلى لبنان.وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون وفريقه يحاولون معرفة مكان وكيفية إصابته بالفيروس.إلى ذلك، سيخضع رئيس الوزراء الفرنسي إضافة إلى زعماء الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية للعزل الذاتي وذلك إثر مخالطتهم ماكرون.فرانس24/رويترز