وكالات -

أعلنت شركة "هافنيا" للشحن أن انفجارا وقع صباح اليوم الاثنين في ناقلة نفط تابعة لها بميناء جدة السعودي؛ نتيجة إصابتها من مصدر خارجي مجهول، من دون وقوع إصابات.وقالت الشركة -في بيان- إن السفينة "بي دبليو راين" -التي ترفع علم سنغافورة- أصيبت من مصدر خارجي أثناء تفريغها في ميناء جدة مما تسبب في انفجار؛ وهو ما أدى إلى حريق لاحقا على متن السفينة.وأضافت الشركة أن الطاقم المكون من 22 بحارا أخمد الحريق، ولم يصب أحد منهم بسوء، وأن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.وقالت هافنيا "من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يتم تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الحادث".وأظهرت البيانات أن الناقلة حملت نحو 60 ألف طن من البنزين من ميناء ينبع في السادس من الشهر الحالي، وأنها كانت عند الحادث ممتلئة بنسبة 84%.وأكدت شركة المعلومات البحرية "درايد غلوبال" -ومقرها في لندن- أن الانفجار وقع في سفينة كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي بمرفأ أرامكو في جدة.ولم تعلق السلطات السعودية على الانفجار الذي ضرب ميناءً ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط.