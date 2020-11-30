فولهام يفاجأ ليستر ويهزمه على أرضه بهدفين لهدف

سقط ليستر سيتي على ملعبه أمام ضيفه فولهام بهدفين لهدف، الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".وضع لاعب الوسط أديمولا لوكمان فريقه فولهام بالمقدمة عند الدقيقة 30، مستغلا تمريرة بينية من زميله أندريه أجويسا، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس كاسبر شمايكل.وبعد مرور ثمان دقائق فقط، أضاف البرتغالي إيفان كافاليرو الهدف الثاني من علامة الجزاء، قبل أن يتمكن هارفي بارنيس من تسجيل هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 86.وبهذا حقق فولهام الفوز الثاني له منذ بداية الموسم رافعًا رصيده إلى النقطة السابعة في المركز السابع عشر.وتجرع ليستر سيتي مرارة الهزيمة الرابعة له في الدوري، ليتوقف رصيد الفريق عند 18 نقطة في المركز الرابع.