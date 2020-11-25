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مركز أمريكي: لقاح كورونا قد يكون متاحا منتصف ديسمبر

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 07:22 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن لقاح كورونا سيكون متاحا للتوزيع منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال مدير المركز الطبيب روبرت ريدفيلد، لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن اللقاح المضاد للفيروس سيكون متاحا في الولايات المتحدة "ربما في نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر".


وأضاف أن اللقاح سيتاح في البداية "بطريقة هرمية" مع إعطاء الأولوية "للمقيمين في دور رعاية المسنين ثم مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية والأفراد المعرضين لخطر كبير".

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، 10 ديسمبر موعدا لعقد اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، لمناقشة طلب شركة "فايزر" للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاحها المرشح.

والأسبوع الماضي، أعلنت "فايزر" (Pfizer) وشريكتها الألمانية "بيونتك" (BioNTech)، أن اللقاح المرشح فعال بنسبة 95 بالمئة ضد كورونا في دراسة كبيرة ومستمرة.

وبحسب القناة الأمريكية، فإن إدارة الغذاء والدواء يمكن أن تمنح ترخيصا لاستخدام اللقاح قبل اكتمال الاختبار النهائي.

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