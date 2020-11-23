"فيفا" يوقف رئيس "كاف" أحمد أحمد لـ 5 سنوات بسبب اتهامات تتعلق بفساد مالي

الأناضول -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد، لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالي.ونشر "فيفا" عبر معرفاته الرسمية بيانًا أكد فيه منع أحمد أحمد من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم محليًا ودوليًا، بجانب تغريمه 200 ألف فرانك سويسري.وجاء إيقاف أحمد أحمد بسبب خرقه للمادة 15 الخاصة بـ "واجب الولاء" للمؤسسة المدارة، والمادة 20 الخاصة بعدم تلقي هدايا أو خدمات، والمادة 25 الخاصة بسوء استغلال المنصب.وأدين الملغاشي كذلك بخرق المادة 28 الخاصة بسوء توزيع النفقات، في لائحة الأخلاقيات الخاصة بـ "فيفا".ويأتي قرار "فيفا" بعد أسابيع قليلة من إعلان أحمد أحمد ترشحه لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في المغرب يوم 12 مارس المقبل.جدير بالذكر أن أحمد أحمد يترأس الاتحاد الإفريقي منذ عام 2017.