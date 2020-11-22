قدم.. الإنتر يتجاوز تورينو بفوزٍ مُثير في الـ "جوزيبي مياتزا"

حقق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه تورينو بأربعة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم تورينو أولا بهدف سجله المهاجم سيموني زازا عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول، ثم أضاف الفريق الضيف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء نفذها كريستيان أنسالدي.وعرفت الدقائق المتبقية من اللقاء إنتفاضة قوية من جانب لاعبي الإنتر، الذين نجحوا في تعديل النتيجة سريعًا بهدفين مُتتاليين حملا توقيع التشيلي ألكسس سانشيز وزميله البلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقيقتين 64 و67.ومع حلول الدقيقة 84، تمكن لوكاكو من وضع فريقه الإنتر بالمقدمة بإحرازه الهدف الثالث، قبل أن يُسجل البديل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الوقت البديل من علامة الجزاء.وبهذا، رفع الإنتر رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.وفي باقي النتائج، تغلب روما على بارما بثلاثة أهداف دون رد، وسقط سامبدوريا على ميدانه بهدفين لهدف أمام بولونيا.وبدوره، عاد ساسولو بالنقاط الكاملة من أرض هيلاس فيرونا عقب فوزه بهدفين نظيفين، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 18 نقطة.