روسيا: سعر لقاح "sputnik V" أرخص من اللقاحات الأمريكية

الأناضول -

-صندوق الاستثمار المباشر الروسي قال في بيان إن سعر اللقاح الروسي سيكون أقل من أسعار لقاحات شريكتي "فايزر" و"مودرنا" الأمريكيتين.



-حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا بلغت مليونين و89 ألفا و329 والوفيات 36 ألفا و179 حتى الأحد

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن سعر لقاح "سبوتنيكV" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تطويره في البلاد، سيكون أرخص، من اللقاحات الأمريكية.جاء ذلك في بيان للصندوق، الأحد، حول سعر اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيكV"، والذي يطوره مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة (حكومي).وأوضح البيان، أنه سيتم الإعلان عن سعر اللقاح الروسي الأسبوع المقبل.وذكّر البيان، بأن سعر اللقاح الذي طورته كل من شركة الأدوية "فايزر" و"مودرنا" الأمريكيتين، بلغ 19.5 دولارًا (حوالي 148 ليرة تركية) و25-37 دولارًا (حوالي 190-280 ليرة تركية)، على التوالي.ورجح الصندوق أن سعر اللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيكون أقل من أسعار اللقاحات الأمريكية.وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 أغسطس/ آب الماضي، اللقاح ضد كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر المحلي.وأعلنت الوزارة بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم الروسية.والأربعاء الماضي، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، ارتفاع فعالية لقاحها ضد الإصابة بكورونا، والذي أنتجته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية إلى 95% بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن فعالية اللقاح بنسبة 90% فقط.فيما قالت شركة "مودرنا" الأمريكية، الإثنين، إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا "أثبت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.من جانب آخر، بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في روسيا، مليونين و89 ألفا و329، إثر تسجيل 24 ألفا و581 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا، الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت 36 ألفا و179، عقب تسجيل 401 وفاة جديدة.وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة المتعافين إلى مليون و595 ألفا و443، إثر تسجيل 18 ألفا و8 حالات شفاء جديدة.