سي توفيق: اضرب بقوة و الشعب معاك

الأستاذ المحامي توفيق شرف الدين ، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في سوسة و وزير الداخلية الحالي ، لم أسمع عنه و من بعض زملائه المحامين الا كل الإحترام و التقدير و الاعتراف بالاستقامة و النزاهة و التواضع ،فقط ، هم كذلك يجمعون على أنك يا سي توفيق : "عاقل و ماكش متاع وزارة الداخلية " ،من أجل تكذيب الأحكام المسبقة و أمام تفشي المخدرات بأصنافها و العنف و البراكاجات ، أدعوك للضرب بكل قوة و عنف على أيادي المافيات و العصابات و المجرمين مهما كانت صفتهم أو الحصانة التي يمكن أن يتمتعوا بها ،اضرب و الشعب معاك ،اضرب و لك منا كل الإحترام و التقدير ،اضرب و لك دعوات الكبار و الصغار ،اضرب فقد بلغ السيل الزبى ،اضرب فأمن تونس و شعبها أمانة ثقيلة لا تحتمل التردد و لا التراجع بل فقط الوفاء لدماء الشهداء و خدمة البلاد بكل صدق و تفان و اخلاص .