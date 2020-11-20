   Najet - وسط الطريق  

سي توفيق: اضرب بقوة و الشعب معاك

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 21:44 قراءة: 0 د, 47 ث
مرتجى محجوب

الأستاذ المحامي توفيق شرف الدين ، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في سوسة و وزير الداخلية الحالي ، لم أسمع عنه و من بعض زملائه المحامين الا كل الإحترام و التقدير و الاعتراف بالاستقامة و النزاهة و التواضع ،


فقط ، هم كذلك يجمعون على أنك يا سي توفيق : "عاقل و ماكش متاع وزارة الداخلية " ،

من أجل تكذيب الأحكام المسبقة و أمام تفشي المخدرات بأصنافها و العنف و البراكاجات ، أدعوك للضرب بكل قوة و عنف على أيادي المافيات و العصابات و المجرمين مهما كانت صفتهم أو الحصانة التي يمكن أن يتمتعوا بها ،

اضرب و الشعب معاك ،
اضرب و لك منا كل الإحترام و التقدير ،
اضرب و لك دعوات الكبار و الصغار ،
اضرب فقد بلغ السيل الزبى ،

اضرب فأمن تونس و شعبها أمانة ثقيلة لا تحتمل التردد و لا التراجع بل فقط الوفاء لدماء الشهداء و خدمة البلاد بكل صدق و تفان و اخلاص .

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