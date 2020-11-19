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Le consul général de France à Tanger, Denis François, s’est suicidé jeudi matin (officiel)

Denis François a été retrouvé mort dans la résidence du consulat, ce jeudi 19 novembre. Crédit: Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères
Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 14:10 Lecture 0 min, 5 sec
AA - Le consul général de France à Tanger, Denis François, s’est suicidé jeudi matin (officiel)

(Développement suivra.)

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