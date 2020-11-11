كورونا.. لقاح "فايزر-بيونتيك" يواجه عقبة مهمة

الأناضول -

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال إن اللقاح يحتاج إلى نقل وتخزين في درجة "70 تحت الصفر"

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن عقبة مهمة تنتظر لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، بعد أن علق العالم آمالا عليه بعد إثبات فعاليته.وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن هناك "عملية لوجستية ضخمة" تنتظر نقل لقاح "فايزر/بيونتيك" من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه.وأوضح أن اللقاح يجب أن يظل محفوظا بدرجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال رحلة نقله.ولفت إلى أن درجة الحرارة هذه تمثل تحديا كبيرا أمام عملية نقل اللقاح من المصانع إلى المستشفيات، فهي تحتاج إلى مبردات خاصة.ونظرا لأن غالبية اللقاحات المعروفة لا تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة مثل هذه سواء للنقل أو التخزين، فإن غالبية المستشفيات لا يوجد بها البنية التحتية التي يمكنها التعامل مع اللقاح الجديد، بحسب المصدر نفسه.وأقرت شركة فايزر في بيان الإعلان عن نجاح تجارب اللقاح، بوجود "تحديات تتعلق بتوفير درجة حرارة منخفضة جدا للقاحنا ومتطلبات التخزين والتوزيع والإدارة المتعلقة باللقاح".يشار أنّ هناك أكثر من عشر لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن لقاح "فايزر" يعد الأول الذي يحقق نتائج مرجوة.