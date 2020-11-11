   Om Kalthoum - أنت الحب  

أشكنازي: وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع القادم

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 06:42 قراءة: 0 د, 23 ث
الأناضول - القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط - يصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى إسرائيل الأسبوع القادم.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قوله إن وزير الخارجية البحريني سيصل إلى إسرائيل قريبا.


وأشار الموقع إلى أن الزيارة، ستتم الأسبوع القادم.

ولم تعلّق البحرين رسميا على هذه التصريحات.

ومن المقرر أن يصادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214811



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 25 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:54 05:25
18°
 22° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1724°-1625°-1725°-1723°-17
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة