أشكنازي: وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع القادم

الأناضول -

يصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى إسرائيل الأسبوع القادم.ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قوله إن وزير الخارجية البحريني سيصل إلى إسرائيل قريبا.وأشار الموقع إلى أن الزيارة، ستتم الأسبوع القادم.ولم تعلّق البحرين رسميا على هذه التصريحات.ومن المقرر أن يصادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي.