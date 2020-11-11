استقالة عدد كبير من مسؤولي "البنتاغون" بعد إقالة الوزير "إسبر"

الأناضول -

واشنطن - استقال عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون)، الثلاثاء، بعد يوم واحد من إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر.وجاءت الاستقالات الجديدة من القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة جيمس اندرسون ووكيل وزارة الدفاع للاستخبارات جوزيف كيرنان وجين ستيوارت رئيس أركان إسبر.وقال وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميلر، في بيان :” أود أن أشكر الدكتور أندرسون والأدميرال كيرنان وجين ستيوارت على خدمتهم للأمة والإدارة”.وأثارت عمليات الخروج السريعة، التي جاءت بعد يوم واحد من إقالة ترامب إسبر عبر تويتر، مخاوف من أن الإدارة الأمريكية تتطلع لملء البنتاغون بالموالين، الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ الإجراءات التنفيذية المثيرة للجدل في حوالي 70 يوماً قبل أن يضطر ترامب إلى مغادرة البيت الأبيض.وقال النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن الاستقالات يمكن أن تكون بداية لعملية تقويض وزارة الدفاع، وهو أمر ينبغي أن يثير قلق جميع الأمريكيين.