كورونا.. 70 وفاة بالمغرب و45 في الأردن

الأناضول -

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 70 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 45 وفاة.وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 5.836 إصابة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد، فضلا عن 4.602 حالة تعاف.وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 252.185، منهم 4.197 متوفيا، و205.556 متعافيا.وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 45 وفاة و3.554 إصابة بكورونا، إضافة إلى 123 حالات تعاف.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 104.802، منها 1.181 وفيات، و9.201 حالة تعاف.ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.وحتى مساء اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 49 مليونا و964 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و253 ألفا، وتعافى ما يزيد على 35 مليونا و417 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".