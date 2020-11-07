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فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

Screen Grab/CNN
Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 18:04 قراءة: 0 د, 28 ث
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وقالت قنوات "سي إن إن" و"إن بي سي" و"فوكس نيوز" الأمريكية، إن بايدن أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بعد ضمان فوزه في ولاية بنسلفانيا ونيفادا المتأرجحتين وحصوله على 20 مندوباً.


ووصل بايدن إلى 290 مندوباً من أصل 538 بالمجمع الانتخابي، وهو ما يفوق الرقم السحري "270"، الذي يضمن وصول صاحبه إلى البيت الأبيض.

بدوره قال الرئيس الحالي ترامب في بيان: إن "الانتخابات لم تحسم بعد".


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