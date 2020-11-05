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69 بالمئة من المسلمين صوتوا لبايدن في الانتخابات الأمريكية (استطلاع)

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 20:41 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - نيويورك/ إسلام دوغرو - أظهر استطلاع للرأي، أن 69 بالمئة من الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية دعموا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

الاستطلاع أجراه "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، تحت عنوان "استطلاع اقتراع الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020" ونشره الخميس.


وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من مليون مسلم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن 69 بالمئة منهم صوتوا لبايدن و17 بالمئة منهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأكد أن نسبة أصوات المسلمين الداعمة لترامب ارتفعت 4 بالمئة في الانتخابات الحالية، مقارنة بالانتخابات عام 2016 التي كانت 13 بالمئة.

وأوضح رئيس المجلس نهاد عوض، أن نسبة مشاركة المسلمين في الانتخابات الحالية بلغت 84 بالمئة، قائلًا: "الجالية المسلمة الأمريكية لها مكانة مهمة في التأثير على نتائج الانتخابات المحلية والوطنية وانتخابات الولايات في البلاد".

ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 3 ملايين و450 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 1.1 بالمئة من عدد السكان، وتعتبر أصواتهم مهمة بسبب إقامة معظمهم في ولايات "متأرجحة".

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