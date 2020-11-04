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ترامب: محاولات لإقحام أصوات لبايدن في 3 ولايات رئيسية

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 19:03 قراءة: 0 د, 37 ث
الأناضول - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن وجود محاولات لإقحام أصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، في ولايات رئيسية.
كما اتهم، عبر تويتر، أطرافا لم يسمها بأنها تسعى لإخفاء التقدم الذي أحرزه في ولاية بنسلفانيا التي تتمتع بـ20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538.
وقال ترامب في تغريدة: "إنهم يقحمون أصواتا لبايدن في كل من بنسلفانيا وويسكونسن و ميشيغان. هذا أمر سيئ لبلدنا".


وتابع أنهم يسعون لإخفاء تقدمه بنصف مليون صوت في بنسلفانيا ومثلها في ميشيغان وغيرها.

وحتى مساء اليوم، لم يتم الإعلان بعد عن نتائج التصويت في الولايات المذكورة التي تظهر تقدم بايدن على ترامب في ميشيغان وويسكونسن بعد ان كان الأخير متصدرا فيهما.
فيما لايزال ترامب متقدما على منافسه الديمقراطي في بنسلفانيا التي فرزت حتى الآن 64% من الأصوات.

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