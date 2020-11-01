. أوباميانغ يمنح أرسنال فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

الأناضول -

الفريق اللندني ينتصر للمرة الأولى على ملعب "أولد ترافورد" منذ 14 عام

حقق أرسنال فوزًا تاريخيًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ دون مُقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجاءت المباراة في شوطها الأول دون التطلعات، وسط أداء باهت من جانب اليونايتد، الذي استسلم للسيطرة التي فرضها لاعبو أرسنال، التي لم تثمر بدورها عن أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس دي خيا.وفي الشوط الثاني حاول اليونايتد الظهور بشكلٍ أفضل، من خلال إقحام الصربي نيمانيا ماتيتش للقيام بأدوار دفاعية في منتصف الملعب، وإعطاء الحرية للأطراف بالانطلاق نحو الهجوم.ولم تأت تبدلات المدرب أولي سولشاير بثمارها، بل على العكس، تمكن أرسنال من اختراق دفاع اليونايتد في مناسبات عدة، إلى أن حصل الفريق اللندني على ركلة جزاء ترجمها الغابوني بيير أوباميانغ إلى هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 69.وبذلك، حقق أرسنال فوزًا تاريخيًا لم يتحقق على ملعب "أولد ترافورد" منذ 14 عام، رافعًا به رصيده للنقطة 12 في المركز الثامن.وبالمقابل، تكبد مانشستر يونايتد خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.