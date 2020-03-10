أسعار النفط تصعد فوق 7 بالمئة وسط توقعات بتحفيز اقتصادي

Mardi 10 Mars 2020



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الأناضول

دعمت بيانات صينية مرتبطة بتباطؤ تفشي فيروس كورونا على البر الصيني، الأسعار عالميا، وسط توقعات باستعادة تدريجية للطلب على الخام من جانب بكين.

صعدت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، من أدنى مستوياتها منذ الربع الأول 2016 المسجلة، الإثنين، مدفوعة بتوقعات تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، يعلن عنها اليوم.ودعمت بيانات صينية مرتبطة بتباطؤ تفشي فيروس كورونا على البر الصيني، الأسعار عالميا، وسط توقعات باستعادة تدريجية للطلب على الخام من جانب بكين.وقالت اللجنة الحكومية للصحة في بيان، الثلاثاء: "عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 17 حالة، و19 إصابة مؤكدة"، مقارنة مع متوسط يزيد عن 200 حالة يوميا في فبراير/ شباط الماضي.وعند الساعة (06:40 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 7.8 بالمئة أو 3 دولارات إلى متوسط 36.9 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 6.30 بالمئة أو دولارين، إلى 33.12 دولارا للبرميل.والإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن خلال وقت لاحق عن حزمة إجراءات تحفيزية للاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسيبحث خفض الضرائب على الرواتب والأجور.وبداية تعاملات، الإثنين، سجلت أسعار برنت أكبر انهيار سعري منذ حرب الخليج عام 1991، متراجعة بنسبة 29.5 بالمئة إلى متوسط 32.5 دولارا للبرميل، بسبب فشل مباحثات لتمديد وتعميق اتفاق خفض الإنتاج لتحالف (أوبك+).