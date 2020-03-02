فرنسا تعلن تسجيل الوفاة الرابعة بكورونا

Lundi 02 Mars 2020
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وكالات - توفي مصابان اثنان بفيروس كورونا المستجد في مستشفى في مدينة كومبياني شمال العاصمة الفرنسية باريس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 أشخاص.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الإثنين، أن "مصابين بفيروس كورونا توفيا اليوم في مستشفى في مدينة كومبياني شمال العاصمة باريس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى أربعة أشخاص منذ وصول الوباء إلى الأراضي الفرنسية".
وأكدت الصحيفة معتمدة على ثلاثة مصادر مختلفة خاصة بها أن المصابين اللذين يتحدران من منطقة "الواز"، التي أصبحت بؤرةً للفيروس، توفيا اليوم في المستشفى.
وذكرت الصحيفة أن المنطقة التي توفي فيها الاثنان من أكثر المناطق تأثرا بالفيروس، حيث أصيب نحو 49 شخصا فيها، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس إلى أربع.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 130 مصابا.
وكالات - توفي مصابان اثنان بفيروس كورونا المستجد في مستشفى في مدينة كومبياني شمال العاصمة الفرنسية باريس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 أشخاص.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الإثنين، أن "مصابين بفيروس كورونا توفيا اليوم في مستشفى في مدينة كومبياني شمال العاصمة باريس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى أربعة أشخاص منذ وصول الوباء إلى الأراضي الفرنسية".
وأكدت الصحيفة معتمدة على ثلاثة مصادر مختلفة خاصة بها أن المصابين اللذين يتحدران من منطقة "الواز"، التي أصبحت بؤرةً للفيروس، توفيا اليوم في المستشفى.
وذكرت الصحيفة أن المنطقة التي توفي فيها الاثنان من أكثر المناطق تأثرا بالفيروس، حيث أصيب نحو 49 شخصا فيها، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس إلى أربع.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 130 مصابا.
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Par:RIADH (France )
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