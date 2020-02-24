المكسيك.. جرائم العنف تنهي حياة 4 آلاف امرأة في 14 شهرا

Lundi 24 Février 2020
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الأناضول -
135 امرأة لقيت حتفها منذ بداية 2020
لقيت نحو 4 آلاف امرأة حتفها في المكسيك في الـ 14 شهرا الأخيرة، جراء العنف الممارس ضدها.
ووفقا للإعلام المحلي في المكسيك قتلت امرأتان، الإثنين، شمال شرقي البلاد من قبل مجهولين مما رفع عدد النساء اللاتي لقين حتفهن منذ بداية العام الحالي إلى 135 امرأة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 3 آلاف و960 امرأة قتلت في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير 2019، بسبب العنف ضدها.
وانطلقت مظاهرات في العاصمة مكسيكو في 14 فبراير/ شباط الجاري، بسبب ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وتعتبر المكسيك الدولة الأكثر بين دول أمريكا اللاتينية التي تشهد جرائم ضد المرأة.
الأناضول -
135 امرأة لقيت حتفها منذ بداية 2020
لقيت نحو 4 آلاف امرأة حتفها في المكسيك في الـ 14 شهرا الأخيرة، جراء العنف الممارس ضدها.
ووفقا للإعلام المحلي في المكسيك قتلت امرأتان، الإثنين، شمال شرقي البلاد من قبل مجهولين مما رفع عدد النساء اللاتي لقين حتفهن منذ بداية العام الحالي إلى 135 امرأة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 3 آلاف و960 امرأة قتلت في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير 2019، بسبب العنف ضدها.
وانطلقت مظاهرات في العاصمة مكسيكو في 14 فبراير/ شباط الجاري، بسبب ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وتعتبر المكسيك الدولة الأكثر بين دول أمريكا اللاتينية التي تشهد جرائم ضد المرأة.
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Par:aziz75 (France )
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