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رسميا.. الزمالك ينسحب من ديربي القاهرة أمام الأهلي

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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الأناضول - انسحب الزمالك بشكل رسمي من مباراة القمة التي كانت ستجمعه بغريمه الأهلي، مساء الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة، وأعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا إلغاء القمة عقب 20 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء، تاركا تحديد النتيجة للجنة المسابقات.


وأعلن الزمالك، الأحد، قراره بالانسحاب من الدوري وعدم خوض لقاء القمة، بداعي عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة المصري.

وحذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من وقوع مجزرة في حال إقامة ديربي القاهرة بموعده المحدد، في ظل حالة الشحن بين لاعبي الفريقين.

وأكد منصور تمسكه بموقفه من الانسحاب من الدوري في ظل استمرار عمرو الجنايني رئيسًا للجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة.

  
  
  

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