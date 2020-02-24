الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج مواطننا المصاب بـكورونا

Lundi 24 Février 2020
قراءة: 1 د, 2 ث
الأناضول - الرياض -
بعد إعلان الكويت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها من بينهم مواطن سعودي بعد عودتهم من إيران
قالت وزارة الصحة السعودية الإثنين، إنها تنسق مع نظيرتها الكويتية، لعلاج المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران إلى الكويت.
وتابعت الصحة السعودية "سيتم متابعة حالته (السعودي) وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية". بحسب بيان وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الإثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها، بعد عودتهم من مدينة مشهد الإيرانية من ضمنهم مواطن سعودي (61 عاما).
فيما أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.
وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 150 شخصًا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
الأناضول - الرياض -
بعد إعلان الكويت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها من بينهم مواطن سعودي بعد عودتهم من إيران
قالت وزارة الصحة السعودية الإثنين، إنها تنسق مع نظيرتها الكويتية، لعلاج المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران إلى الكويت.
وتابعت الصحة السعودية "سيتم متابعة حالته (السعودي) وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية". بحسب بيان وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الإثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها، بعد عودتهم من مدينة مشهد الإيرانية من ضمنهم مواطن سعودي (61 عاما).
فيما أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.
وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 150 شخصًا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
1 de 1 commentaires pour l'article 198555
En continu
- Hier 21:27 الناصفي ينفي خبر استقالته من مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
22°
|21°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-10
|23°-8
|19°-11
|16°-8
|19°-7
Follow @babnet_Tunisie
(107 512) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 293) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 366) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 045) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 462) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 449) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 592) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 479) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 052) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 961) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 235) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 928) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 737) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 718) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 479) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 076) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 061) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 263) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 563) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 729) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: اللجنة الانتخابية تصادق على القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة