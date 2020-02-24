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الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج مواطننا المصاب بـكورونا

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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الأناضول - الرياض -

بعد إعلان الكويت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها من بينهم مواطن سعودي بعد عودتهم من إيران



قالت وزارة الصحة السعودية الإثنين، إنها تنسق مع نظيرتها الكويتية، لعلاج المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران إلى الكويت.

وتابعت الصحة السعودية "سيتم متابعة حالته (السعودي) وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية". بحسب بيان وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الإثنين، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا على أراضيها، بعد عودتهم من مدينة مشهد الإيرانية من ضمنهم مواطن سعودي (61 عاما).

فيما أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 150 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198555

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 12h 23m |           
والي يوجعو راسو يبعثوه للسودان



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