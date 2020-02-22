رئيس أركان الجزائر يبدأ زيارة عمل إلى الإمارات

Samedi 22 Février 2020



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الأناضول

يشارك اللواء سعيد شنقريحة في معرضين للأنظمة الدفاعية بأبوظبي، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية

شرع رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة السبت في زيارة عمل غير محددة المدة، إلى الإمارات.وتعد هذه الزيارة هي أول مهمة لشنقريحة خارج البلاد منذ توليه منصبه نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضحت الوزارة أنه "بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، يشرع اللواء السعيد شنقريحة، ابتداء من 22 فبراير/شباط 2020، في زيارة إلى دولة الإمارات".ولفتت إلى أن شنقريحة سيشارك خلال زيارته في فعاليات النسخة الرابعة لمعرضي "يومكس" (UMEX-2020) للأنظمة الدفاعية غير المأهولة و"سيمتكس" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما بين 23 و25 فبراير الجاري بأبو ظبي.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.ونصب شنقريحة رئيسا بالنيابة لأركان الجيش الجزائري نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلفا للراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي في 23 من الشهر ذاته.ودأب صالح منذ سنوات، على حضور معارض للدفاع والأمن والأنظمة الجوية تقام في دول الخليج.