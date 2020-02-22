كورونا: 2362 حالة وفاة و77916 مصابا حول العالم

Samedi 22 Février 2020



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الأناضول

- سجلت دول العالم حتى اليوم السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 مصابا، معظمها في الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب محصلة جمعتها وكالة أسوشييتد برس.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.وفيما يلي أحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطات الصحية لكل دولة وصل إليها الفيروس الغامض وأصاب أو حصد أرواح مواطنين لها، حتى السبت:البر الرئيسي للصين: 2345 حالة وفاة، و76 ألفا و288 مصاب، معظمها في مقاطعة هوبي(وسط)مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم: 69 مصابا وحالتا وفاة.ماكاو: 10 مصابيناليابان: 751 مصابا بينهم 634 كانوا على متن سفينة رست في مدينة يوكوهاما (جنوب)، و3 حالات وفاة.كوريا الجنوبية: 433 مصابا وحالتا وفاة.سنغافورة: 86 مصابا الولايات المتحدة: 35 مصابا، وحالة وفاة وقعت في الصين.تايلاند: 35 مصابا.تايوان: 26 مصابا وحالة وفاة واحدة.استراليا: 23 مصابا.ماليزيا: 22 مصاباإيطاليا: 18 مصابا وحالتا وفاة.إيران: 28 مصابا و4 حالات وفاة.فيتنام: 16 مصاباألمانيا: 16 مصابافرنسا: 12 مصابا وحالة وفاة واحدةالإمارات: 11 مصاباالمملكة المتحدة: 9 مصابينكندا: 9 مصابينالفلبين: 3 مصابين وحالة وفاة واحدةالهند: 3 مصابينروسيا: إصابتانإسبانيا: إصابتانلبنان: إصابة واحدةإسرائيل: إصابة واحدةبلجيكا: إصابة واحدةنيبال: إصابة واحدةسريلانكا: إصابة واحدةالسويد: إصابة واحدةكمبوديا: إصابة واحدةفنلندا: إصابة واحدةمصر: إصابة واحدة