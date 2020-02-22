كورونا: 2362 حالة وفاة و77916 مصابا حول العالم

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 1 د, 42 ث
الأناضول - سجلت دول العالم حتى اليوم السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 مصابا، معظمها في الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب محصلة جمعتها وكالة أسوشييتد برس.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وفيما يلي أحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطات الصحية لكل دولة وصل إليها الفيروس الغامض وأصاب أو حصد أرواح مواطنين لها، حتى السبت:
البر الرئيسي للصين: 2345 حالة وفاة، و76 ألفا و288 مصاب، معظمها في مقاطعة هوبي(وسط)مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم: 69 مصابا وحالتا وفاة.
ماكاو: 10 مصابين
اليابان: 751 مصابا بينهم 634 كانوا على متن سفينة رست في مدينة يوكوهاما (جنوب)، و3 حالات وفاة.
كوريا الجنوبية: 433 مصابا وحالتا وفاة.
سنغافورة: 86 مصابا الولايات المتحدة: 35 مصابا، وحالة وفاة وقعت في الصين.
تايلاند: 35 مصابا.
تايوان: 26 مصابا وحالة وفاة واحدة.
استراليا: 23 مصابا.
ماليزيا: 22 مصابا
إيطاليا: 18 مصابا وحالتا وفاة.
إيران: 28 مصابا و4 حالات وفاة.
فيتنام: 16 مصابا
ألمانيا: 16 مصابا
فرنسا: 12 مصابا وحالة وفاة واحدة
الإمارات: 11 مصابا
المملكة المتحدة: 9 مصابين
كندا: 9 مصابين
الفلبين: 3 مصابين وحالة وفاة واحدة
الهند: 3 مصابين
روسيا: إصابتان
إسبانيا: إصابتان
لبنان: إصابة واحدة
إسرائيل: إصابة واحدة
بلجيكا: إصابة واحدة
نيبال: إصابة واحدة
سريلانكا: إصابة واحدة
السويد: إصابة واحدة
كمبوديا: إصابة واحدة
فنلندا: إصابة واحدة
مصر: إصابة واحدة
الأناضول - سجلت دول العالم حتى اليوم السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 مصابا، معظمها في الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب محصلة جمعتها وكالة أسوشييتد برس.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وفيما يلي أحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطات الصحية لكل دولة وصل إليها الفيروس الغامض وأصاب أو حصد أرواح مواطنين لها، حتى السبت:
البر الرئيسي للصين: 2345 حالة وفاة، و76 ألفا و288 مصاب، معظمها في مقاطعة هوبي(وسط)مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم: 69 مصابا وحالتا وفاة.
ماكاو: 10 مصابين
اليابان: 751 مصابا بينهم 634 كانوا على متن سفينة رست في مدينة يوكوهاما (جنوب)، و3 حالات وفاة.
كوريا الجنوبية: 433 مصابا وحالتا وفاة.
سنغافورة: 86 مصابا الولايات المتحدة: 35 مصابا، وحالة وفاة وقعت في الصين.
تايلاند: 35 مصابا.
تايوان: 26 مصابا وحالة وفاة واحدة.
استراليا: 23 مصابا.
ماليزيا: 22 مصابا
إيطاليا: 18 مصابا وحالتا وفاة.
إيران: 28 مصابا و4 حالات وفاة.
فيتنام: 16 مصابا
ألمانيا: 16 مصابا
فرنسا: 12 مصابا وحالة وفاة واحدة
الإمارات: 11 مصابا
المملكة المتحدة: 9 مصابين
كندا: 9 مصابين
الفلبين: 3 مصابين وحالة وفاة واحدة
الهند: 3 مصابين
روسيا: إصابتان
إسبانيا: إصابتان
لبنان: إصابة واحدة
إسرائيل: إصابة واحدة
بلجيكا: إصابة واحدة
نيبال: إصابة واحدة
سريلانكا: إصابة واحدة
السويد: إصابة واحدة
كمبوديا: إصابة واحدة
فنلندا: إصابة واحدة
مصر: إصابة واحدة
2 de 2 commentaires pour l'article 198487
En continu
- Hier 20:10 قابس: أكثر من 70 عارضا في معرض قابس التجاري
- Hier 19:14 هل تكون 2020 سنة التجارة الإلكترونية في تونس
- Hier 21:27 الناصفي يستقيل من مشروع تونس
- Hier 17:46 جاري البحث عن شوقي الطبيب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
10°
|21°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-8
|22°-8
|19°-11
|15°-7
|20°-6
Follow @babnet_Tunisie
(107 301) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 251) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 219) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 950) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 430) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 385) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 506) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 456) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 47 938) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 46 960) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 211) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 910) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 713) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 692) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 458) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 054) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 039) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 895) فيروس كورونا: أكثر من 2400 حالة وف
( 34 547) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 705) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:kamelnet ( )
Sur:لماذا نرحّب جدا.. وكثيرا.. بالأمير الحرّ في بلاد الأحرار