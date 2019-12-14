قطر تعلن عن تقدم بسيط في تسوية الخلاف الخليجي

Samedi 14 Decembre 2019
وكالات - قال وزير الخارجية القطري، يوم السبت، إنه تم إحراز تقدم بسيط في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام.
وأضاف الوزير، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوكالة "رويترز"، في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: "إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط".
يذكر أنه منذ 5 يوليو 2017 شهدت منطقة الخليج توترا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ "دعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي نحو إيران"، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين هذه البلدان، بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
وأضاف الوزير، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوكالة "رويترز"، في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: "إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط".
يذكر أنه منذ 5 يوليو 2017 شهدت منطقة الخليج توترا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ "دعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي نحو إيران"، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين هذه البلدان، بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
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Par:essoltan (France )
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